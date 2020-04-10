Бишкек, , 09:56 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 298, в том числе 39 — среди медиков. Об этом 10 апреля заявил заместитель министра здравоохранения республики Мадамин Каратаев на брифинге.

По его словам, в тяжелом состоянии находятся восемь человек, скончались — пять пациентов. Каратаев добавил, что все 17 пассажиров авиарейса Новосибирск — Бишкек, прибывшие 9 апреля, сдали тесты — результат отрицательный.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля заместитель председателя правительства Киргизии Кубатбек Боронов заявил, что семьям медиков, скончавшихся от коронавируса, выплатят по 1 млн сомов (955 тыс. рублей).

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