Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Процесс по делу гражданина России Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в ряде киберпреступлений, из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции отложен на более поздний срок.

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Так, разбирательства по существу в федеральном суде Северного округа штата Калифорния, запланированные на 13 апреля, перенесены на 4 мая. Такое решение принял судья Уильям Элсап. Распоряжение суда размещено 10 апреля в судебной базе.

Уточняется, что эта дата выпадает на первый понедельник после прекращения действия режима карантина в Сан-Франциско, который был продлён властями. Судья пояснил отсрочку возобновления процесса необходимостью улучшения обстановки в области здравоохранения настолько, что чтобы позволить провести «справедливый и публичный процесс при участии всех сторон, свидетелей и присяжных».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году гражданин России Евгений Никулин был задержан в столице Чехии по запросу спецслужб США. Соединённые Штаты обвинили его в незаконном доступе к данным соцсети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Американской стороне Никулина выдали в марте 2018 года. Ожидалось, что судебный процесс над гражданином РФ начнётся в январе 2019 года.