Калуга, 10 апреля 2020, 13:20 — REGNUM В калужском лицее № 36 в ходе дистанционного урока, который демонстрировался на интернет-платформе Zoom для 90 пятиклассников, рассказ преподавателя внезапно прервал фильм для взрослых. Трансляция была прервана и запущена вновь, но занятие пришлось прекратить из-за того же порнофильма. Об инциденте 9 апреля написала в социальной сети возмущённая мать одного из школьников.
Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, который является куратором цифрового развития в регионе, посоветовал преподавателям и родителям с осторожностью использовать для видеоконференцсвязи приложение Zoom.
Система «Сетевой город» для дистанционного обучения, на который было ранее много жалоб, уже обновлена. Сейчас она работает гораздо быстрее.
Напомним, с 6 апреля уроки в дистанционном режиме начались для всех школьников Калужской области. Одновременно на дистанционном обучении находятся более 40 тысяч учеников.
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