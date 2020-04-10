Нур-Султан, , 09:44 — REGNUM От коронавируса скончался житель Алма-Аты 1956 года рождения, заявил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абильдаев 10 апреля на брифинге.

Всего в Казахстане от коронавируса умерли девять человек. Общее число заражений составило 802, в том числе 226 — в Нур-Султане, 122 — в Алма-Ате, 104 — в Кызыл-Ординской области. Выздоровели — 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Казахстан прилетели китайские медики, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Расходы на пребывание полностью берет на себя казахстанская сторона.