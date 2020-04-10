Тэгу, Южная Корея, , 09:47 — REGNUM В южнокорейском городе Тэгу, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями и администрации города.

По их словам, нулевого показателя удалось достичь спустя 52 дня после подтверждения первого случая заражения коронавирусом (18 февраля).

По состоянию на 10 апреля, общее число подтверждённых случаев в Тэгу составляет 6 807.

По их словам, сокращение числа новых случаев заражения начали наблюдать после 29 февраля, когда в городе выявляли более 700 случаев в день. В начале марта ежедневное число новых случаев заражения сократилось до 300−500 человек.

Известно, что 1 апреля в городе подтвердили 20 новых случаев, 2 апреля — 21 случай, 3 апреля — 9 случаев, 4 апреля — 27 случаев, 5 апреля — семь случаев, 6 и 7 апреля — по тринадцать случаев, 8 апреля — девять случаев, 9 апреля — четыре случая.

Не смотря на то, что число новых случаев заражения сократилось до нуля власти обеспокоены рисков возникновения второй волны распространения вируса.