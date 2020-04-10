Ташкент, , 09:33 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 624, сообщили 10 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ведомство приводит данные по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 10 апреля. Днем ранее, 9 апреля, в этом время было выявлено 555 случаев заражения. Таким образом, за сутки в Узбекистане обнаружили 69 новых случаев.

Отметим, по состоянию на 10 апреля от коронавирусной инфекции в Узбекистане вылечились 38 человек, скончались — три человека. С 6 апреля в городах республики действует режим обязательной самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 555