Сана, , 09:32 — REGNUM В Йемене зафиксирован первый подтверждённый случай заболевания COVID-19. Об этом 10 апреля сообщает телеканал Al Arabiya.

На сайте телеканала приводится сообщение национального комитета по чрезвычайным ситуациям Йемена по COVID-19.

«Первый подтвержденный случай коронавируса был зарегистрирован в провинции Хадрамаут», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что пациент с коронавирусом находится в стабильном состоянии и получает все необходимую помощь.

Напомним, 9 апреля стало известно, что арабская коалиция, которая осуществляет интервенцию в Йемене под руководством Саудовской Аравии, прекратила военные действия в связи с угрозой распространения коронавируса.

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