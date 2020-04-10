Москва, , 09:27 — REGNUM Коронавирус вынудил 80% жителей России отказаться от прогулок на улице или сократить их. Доля таких граждан выросла вдвое всего за несколько дней, следует из результатов опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Так, 26 марта только 40% опрошенных отметили, что перестали выходить на улицу или гулять либо стали делать это реже. Уже 70% выбрали такой вариант ответа 30 марта, и 80% — 2 апреля.

Сократили количество походов в магазин и аптеку в первые дни апреля 76% респондентов. Реже встречаются с пожилыми родственниками или знакомыми 69% респондентов, сообщает РБК.

Встречи с друзьями исключили или сократили 84% граждан. Кроме того, 69% опрошенных перестали обмениваться рукопожатиями и обнимать других при встрече.

Вместе с тем 10% респондентов отметили, что не изменили своим привычкам, касающимся момента встречи, столько же людей продолжают встречаться с друзьями. Продолжают контакты с пожилыми родственниками и знакомыми 18% опрошенных, не исключили прогулки 14% граждан.

В опросе участвовали 1600 российских граждан старше 18 лет.