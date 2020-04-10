Ростов-на-Дону, , 09:27 — REGNUM Ростовская область при соблюдении режима самоизоляции может избежать резкого скачка случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявила министр здравоохранения Татьяна Быковская.

«Мы наблюдаем рост количества заболевших, в том числе и в Ростовской области. Более того, на протяжении минимум двух недель он будет продолжаться, а вот дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от нас с вами. Если мы будет соблюдать режим самоизоляции, если будет сохранять спокойствие, будем заботиться о своих близких, то резкого всплеска эпидемии удастся избежать», — сказала глава ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по прошествии двух недель Ростовская область может выйти на плато. Однако это произойдёт при выполнении ограничительных мер населением. В настоящее время специалисты подчёркивают важность разрыва цепочки передачи вируса.

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