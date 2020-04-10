Москва, , 09:26 — REGNUM В ряде случаев коронавирусная инфекция может быть диагностирована без проведения лабораторных тестов, только на основе клинической картины. Об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Глава федерального ведомства пояснил, что в некоторых случаях заболевание развивается быстротечно и у него уже есть своя характерная клиническая картина, которая и помогает поставить диагноз.

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«Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине», — сказал Мурашко, добавив, что «это нормальная практика».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России проведено уже более 1 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. По данным на 9 апреля, в стране в общей сложности COVID-19 был подтверждён у 10 131 пациента. С начала пандемии 698 человек выздоровели, 76 пациентов скончались.

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Напомним, ранее Минздрав назвал характерные симптомы для коронасируса нового типа: повышение температуры тела (более 90%); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (55%); утомляемость (44%) и ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%). Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, конъюнктивит.

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