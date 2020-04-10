Тбилиси, , 09:39 — REGNUM В Грузии определили группы, в которых всех лиц будут проверят на наличие коронавирусной инфекции с помощью «быстрых тестов». Протокол, который устанавливает порядок проверки, 9 апреля опубликован на сайте грузинского правительства.

По новым правилам, тестирование будут проходить заключенные в тюрьмах, а также те, кто содержится в домах престарелых или психиатрических больницах. Кроме того, проверять на коронавирус вне зависимости от состояния здоровья будут всех военнослужащих и церковных служителей.

Быстрое тестирование будет обязательным и для групп риска. К ним относятся те, кому предписан режим самоизоляции или карантина, лица, контактировавшие с инфицированными коронавирусом, а также заболевшие, у которых наблюдаются симптомы, характерные для COVID-19. К группам риска отнесли работников на стратегических объектах и медицинский персонал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на утро 10 апреля зарегистрировано 227 случаев инфицирования коронавирусом. Из них вылечились 52. Трое заболевших скончались.

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