Красноярск, , 09:23 — REGNUM В минздраве Красноярского края состоялся дистанционный интерактивный семинар с Корейским медицинским центром по лечению коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM 10 апреля в министерстве, корейские врачи поделились с красноярскими коллегами опытом борьбы с коронавирусом.

В режиме видеоконференцсвязя в семинаре приняли участие все лечебные учреждения Красноярского края. Организовал мероприятие Корейский институт развития индустрии здравоохранения (KHIDI).

Красноярские врачи приняли участие в дискуссии, изучили опыт работы корейских коллег. В том числе, обсуждались меры общественной безопасности, предпринимаемые сегодня всеми странами.

По словам корейских специалистов, «ключевые звенья успеха» в борьбе с распространением коронавируса — самоизоляция и дистанцирование:

«Строгое соблюдение этих принципов обеспечивает до 30% успеха в части предотвращения эпидемии».

Напомним, уровень смертности от коронавирусной инфекции в Корее составляет 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 10 апреля подтверждено 39 случаев коронавирусной инфекции.

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