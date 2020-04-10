Петрозаводск, , 09:30 — REGNUM В Республике Карелия за сутки выписаны 63 пациента, которые были госпитализированы с признаками ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 10 апреля на своей личной странице в одной из социальных сетей сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В настоящее время в республике, в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», продолжает действовать режим повышенной готовности. В регионе за всё время пандемии к настоящему моменту выявлено всего два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, еще у пяти условно положительные результаты первых тестов.

«Всего проведено 4004 исследования, это плюс 408 за сутки. 22 человека находятся в стационаре 63 — выписаны», — говорится в сообщении главы региона.

Помимо этого, количество жителей, которые продолжают оставаться на самокарантине после возвращения из зарубежных поездок, за сутки сократилось на 3 431 человека, продолжают находиться на самоизоляции 3756 человек. Еще девять жителей Карелии находятся в местах обсервации.

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