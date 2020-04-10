Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Грузии. Информация об этом утром 10 апреля была размещена на сайте Stopcov.ge.

По представленным данным, число случаев заражения достигло 227. Из них 52 пациента вылечились. Скончались трое. На карантине находятся 4829 человек, в стационаре — 410.

Стоит отметить, за 9 апреля в Грузии количество заболевших COVID-19 выросло на 7, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 218.

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