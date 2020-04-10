Москва, 10 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В период борьбы с распространением коронавируса многие компании в России стали осуществлять благотворительную деятельность, помогая людям, находящимся в вынужденной самоизоляции. Своим опытом реализации благотворительных проектов поделился с ИА REGNUM управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский.
Он рассказал об открытии бесплатного доступа к онлайн-урокам для школьников и прочим полезным материалам для их родителей и учителей.
Своим начинанием школа помогает не только детям, но и родителям, которые порой не могут вместе с детьми разбираться в тонкостях дистанционного обучения, потому что им приходится продолжать посещать работу или трудиться в удаленном режиме дома.
Он уточнил, что в период нерабочих дней, установленных с целью снижения темпов распространения заражения коронавирусом, благотворительными онлайн-проектами занимаются многие организации, которые так или иначе пересекаются друг с другом в сети.
В заключение он сообщил, что ему интересно наблюдать, как бизнес пришел на выручку государственной системе образования, отметив, что ему сложно представить обратную ситуацию.