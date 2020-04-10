Москва, , 09:20 — REGNUM В период борьбы с распространением коронавируса многие компании в России стали осуществлять благотворительную деятельность, помогая людям, находящимся в вынужденной самоизоляции. Своим опытом реализации благотворительных проектов поделился с ИА REGNUM управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский.

Он рассказал об открытии бесплатного доступа к онлайн-урокам для школьников и прочим полезным материалам для их родителей и учителей.

«Рост благотворительных проектов, конечно, зашкаливающий. Мы только за первые десять дней раздачи бесплатного учебного контента получили огромную и очень благодарную аудиторию. Почти 40 000 человек ежедневно смотрели учебное видео, вебинары, посещали онлайн-лагеря и разговорные клубы», — сообщил Ларьяновский.

Своим начинанием школа помогает не только детям, но и родителям, которые порой не могут вместе с детьми разбираться в тонкостях дистанционного обучения, потому что им приходится продолжать посещать работу или трудиться в удаленном режиме дома.

«Наше «Карантин ТВ» показывает, как детям нравится учиться через привычный им YouTube, это их увлекает. Мы очень сильно разгрузили родителей, которые тоже сейчас работают из дома, и им тяжело одновременно выполнять роль родителя, учителя и настройщика компьютера», — отметил руководитель Skyeng.

Он уточнил, что в период нерабочих дней, установленных с целью снижения темпов распространения заражения коронавирусом, благотворительными онлайн-проектами занимаются многие организации, которые так или иначе пересекаются друг с другом в сети.

«Очень круто, что почти все проекты ставили друг на друга ссылки, образуя длинные цепочки ресурсов, куда дети и учителя могли постоянно переходить», — поделился своими впечатлениями собеседник.

В заключение он сообщил, что ему интересно наблюдать, как бизнес пришел на выручку государственной системе образования, отметив, что ему сложно представить обратную ситуацию.

«Мы убеждены, что надо продолжать наши благотворительные акции и дальше, до самого конца карантина», — заключил Ларьяновский.