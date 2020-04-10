Киев, , 09:21 — REGNUM На Украине во время онлайн-урока Всемирной истории за восьмой класс учитель допустила ряд ошибок, рассказывая об эпохе Ивана Грозного. Урок проводился 9 апреля в рамках программы «Всеукраинская школа онлайн», которую начали в связи с введением карантина.

Ливонскую войну и Ливонский орден педагог назвала «Ливанскими», а Московское государство — Россией. Это не было оговоркой, поскольку соответствующие надписи демонстрировались и на слайдах в ходе урока.

Ранее конфуз произошёл на уроке украинского языка в присутствии супруги президента Украины Елены Зеленской. Преподаватель рассказала, что ей написал сообщение некий «Мишка Антарктический», которому видеоуроки показали полярники на украинской станции «Академик Вернадский». Дело в том, что в Антарктиде нет медведей, они обитают в Арктике, на другом конце Земли.

Ошибки также были замечены и в других уроках — учитель географии заявила, что Австралия омывается Тихим и Атлантическим (правильно Индийским) океанами.

«И что самое интересное — эти «уроки» для детей — не прямой эфир. Можно отсмотреть, найти ошибки, записать дубли… Но никто этого не делает. Нашим детям скармливают грантоедский шлак», — прокомментировала ситуацию экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском учебнике истории за 10-й класс на известной фотографии «Обед на небоскрёбе» (Lunch atop a Skyscraper) обнаружили изображение американского актёра Киану Ривза, добавленное в фоторедакторе.

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