Якутск, , 09:18 — REGNUM Рейды полиции в районах Якутии и в самом Якутске, где установлена обязательная полная самоизоляция, выявляют праздногуляющих взрослых и детей.

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Так, 9 апреля на улицах в Мирном было обнаружено 15 подростков, три семьи с маленькими детьми.

В Удачном свободно гуляли 13 семей и 20 детей, в Айхале — 16 семей и 18 детей, в Светлом — три семьи.

С нарушителями самоизоляции полиция провела беседы и разъяснила принятые меры безопасности в условиях режима повышенной готовности, пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, несоблюдение многими гражданами режима самоизоляции может вынудить власти Псковской области ужесточить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.