Россия, как и другие государства, продолжает жить в новой реальности, в которую мир погрузила эпидемия коронавируса. Президент страны Владимир Путин был вынужден уже трижды обращаться к нации и продлить нерабочие дни до 30 апреля 2020 г. включительно.

Экономику лихорадит, у людей существуют реальные опасения потери работы, здоровья, но государство не собирается пускать возникшие проблемы на самотёк. Из российского бюджета выделяются беспрецедентные суммы поддержки населению, здравоохранению, малому и среднему бизнесу. Причём корректировки этой помощи идут постоянно, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация. По данным на 9 апреля, в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса, выздоровели 698 человек.

Коронавирус

ИА REGNUM ведёт трансляцию о том как России удается преодолеть эпидемию коронавируса.