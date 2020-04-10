Мэр Екатеринбурга разъяснил, как будут штрафовать горожан за гуляния
Штрафы за несоблюдение режима самоизоляции будут применяться в отношении далеко находящихся от дома жителей Екатеринбурга. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.
По словам градоначальника, без административных мер городу не обойтись.
«Люди, которые находятся дальше [от дома], чем разрешено указом губернатора, могут быть оштрафованы», — цитирует Высокинского портал «Е1».
Отметим, что в законопроекте не разъяснено, будут ли штрафоваться люди, которые отошли больше чем на 100 м от своего дома. Непонятно, как будет учитываться, насколько у горожанина была важная причина для вылазки из жилища.
Нарушителей карантина будут штрафовать за передвижение на личном транспорте. «Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мера затронет только тех, кто находится на официальном карантине, — это больные коронавирусом на домашнем лечении, их близкие родственники, контактировавшие с заболевшими COVID-19 люди, а также те, кто вернулся из-за границы.
«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы», — добавил мэр (оперативный штаб Москвы).
Власти Колымы определились с суммой пособия тем, кто остался без работы
С учётом районного коэффициента пособие по безработице в Магаданской области составит 20 621 рубль в месяц. Выплачивать такую сумму будут три месяца.
В Адыгее семьям с детьми на фоне пандемии выделят единовременную выплату
Единовременную выплату получат в Адыгее малоимущие семьи с детьми в качестве социальной поддержки на фоне пандемии коронавируса нового типа. На эти цели из республиканского бюджета будет направлено почти 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Добровольцы Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив Алтайского государственного технического университета присоединились к всероссийскому проекту #МЫВМЕСТЕ и в этот непростой период помогают пожилым жителям Алтайского края.
«У нас уже есть постоянные подопечные, это люди преклонного возраста, которым мы помогаем с доставкой продуктов и лекарств, — говорит руководитель Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУАрина Петрова. — Также волонтеры общаются с пенсионерами по телефону или созваниваются с ними по скайпу или ватсапу. Мы понимаем, что в условиях самоизоляции им очень тяжело находиться дома без общения. И если им просто хочется с кем-то поговорить, поделиться своими радостями, переживаниями, то наши ребята всегда на связи и готовы пообщаться. Например, наш волонтёр Ирина Беляева, студентка ИнБиоХим, помогает пожилой женщине Татьяне Александровне. Она регулярно приносит ей продукты и общается по скайпу». Цитата с сайта правительства.
Случаев заражения коронавирусом со стороны граждан КНР в Москве почти не было — Собянин.
Ещё 37 человек в Москве выздоровели от коронавируса, общее число выздоровевших достигло 350 — штаб.
На Сахалине женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
На Сахалине женщину, нарушившую режим домашней самоизоляции, оштрафовали по решению суда на 20 тыс. рублей.
COVID-19: за нарушение режима в Оренбурге принудительно закрыта автомойка
В Оренбурге принудительно приостановлена работа автомойки, которая проигнорировала запрет на деятельность в период неблагополучной эпидобстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Оренбургской области.
Владелец автомойки продолжал работу, несмотря на указ губернатора об ограничениях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В службу судебных приставов поступило исполнительное производство о принудительном закрытии предприятия на две недели. Входные группы автомойки опечатаны.
По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, в Алтайском крае были подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией — они выявлены среди контактных с ранее заболевшими. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 21 человек, все они являются жителями Барнаула.
Специалисты Роспотребнадзора уточняют круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.
По данным на 9 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 8007 человек. На данный момент под медицинским наблюдением находится 1159 человек, снято с меднаблюдения 4378 человек. Цитата сайта правительства Алтайского края.
Один из пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону подключён к аппарату ИВЛ
В Ростове-на-Дону один из пациентов с коронавирусной инфекцией подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ивановский губернатор призвал готовиться к «жесткому сценарию» с пандемией
К развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции по жесткому сценарию призвал готовиться специалистов губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения нового коронавируса. Так в Роспотребнадзоре прокомментировали обновлённые рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по применению масок в сообществах, медицинских организациях и дома, сообщает 10 апреля пресс-служба организации.
На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции. Документ размещён на официальном правовом портале региона.
Закон вступает в силу уже с 10 апреля 2020 года. Жителей и организации обязали штрафовать за несоблюдение норм, прописанных в указе губернатора об особом режиме в регионе.
Ранее депутаты призывали уточнить, за что конкретно стоит наказывать простых граждан. Однако пока в законе это не уточняется. Жителям грозят штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, организациям — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
В Карелии за сутки выписаны 63 пациента, проверявшихся на коронавирус
В Республике Карелия за сутки выписаны 63 пациента, которые были госпитализированы с признаками ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
В Брянске четверо больных COVID-19 попали в реанимацию
Четыре пациента с подтверждённым COVID-19 находятся в реанимации Брянской областной больницы. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.
80% жителей России стали реже выходить на улицу
Коронавирус вынудил 80% жителей России отказаться от прогулок на улице или сократить их. Доля таких граждан выросла вдвое всего за несколько дней, следует из результатов опроса «ВЦИОМ-Спутник».
Так, 26 марта только 40% опрошенных отметили, что перестали выходить на улицу или гулять, либо стали делать это реже. Уже 70% выбрали такой вариант ответа 30 марта, и 80% — 2 апреля.
Сократили количество походов в магазин и аптеку в первые дни апреля 76% респондентов. Реже встречаются с пожилыми родственниками или знакомыми 69% респондентов, сообщает РБК.
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты с фейковой информацией о пропусках в московском регионе.
«На двух сайтах в сети «Интернет» размещена недостоверная общественно значимая информация об изготовлении индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по городу Москве и области», — сообщили в ведомстве
На нарушителей самоизоляции в Забайкалье за 10 дней составили уже больше тысячи протоколов — полиция.
Корейские врачи рассказали красноярским коллегам, как победить COVID-19
В минздраве Красноярского края состоялся дистанционный интерактивный семинар с Корейским медицинским центром по лечению коронавирусной инфекции.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
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Минстрой РФ совместно с ОНФ разработали памятку для жителей многоквартирных домов в условиях нахождения на самоизоляции.
Самоизоляция: полиция задержала на улицах Якутии десятки взрослых и детей
Рейды полиции в районах Якутии и в самом Якутске, где установлена обязательная полная изоляция, выявляют праздногуляющих взрослых и детей.
За последние сутки, 9 апреля, в России подтверждено 1459 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 50 регионах.
Распределение по субъектам:
1. Москва — 857
2. Московская область — 199
3. Санкт-Петербург — 44
4. Брянская область — 40
5. Республика Коми — 31
6. Владимирская область — 24
7. Краснодарский край — 20
8. Ленинградская область — 18
9. Астраханская область — 16
10. Ивановская область — 13
11. Республика Дагестан — 13
12. Тульская область — 12
13. Курская область — 10
14. Архангельская область — 10
15. Республика Татарстан — 9
16. Пермский край — 9
17. Вологодская область — 8
18. Республика Калмыкия — 8
19. Кировская область — 8
20. Тверская область — 7
21. Новгородская область — 7
22. Республика Северная Осетия — 7
23. Нижегородская область — 7
24. Республика Башкортостан — 6
25. Орловская область — 5
26. Новосибирская область — 5
27. Приморский край — 5
28. Липецкая область — 4
29. Смоленская область — 4
30. Республика Мордовия — 4
31. Саратовская область — 4
32. Республика Бурятия — 4
33. Костромская область — 3
34. Калининградская область — 3
35. Ставропольский край — 3
36. Ростовская область — 3
37. Свердловская область — 3
38. Алтайский край — 3
39. Иркутская область — 3
40. Камчатский край — 3
41. Республика Крым — 3
42. Ярославская область — 2
43. Псковская область — 2
44. Чувашская Республика — 2
45. Ульяновская область — 2
46. Челябинская область — 2
47. Мурманская область — 1
48. Карачаево-Черкесская Республика — 1
49. Республика Марий Эл — 1
50. Тюменская область — 1