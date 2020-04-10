10 Апреля
 
9:46

Мэр Екатеринбурга разъяснил, как будут штрафовать горожан за гуляния

Штрафы за несоблюдение режима самоизоляции будут применяться в отношении далеко находящихся от дома жителей Екатеринбурга. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

По словам градоначальника, без административных мер городу не обойтись.

«Люди, которые находятся дальше [от дома], чем разрешено указом губернатора, могут быть оштрафованы», — цитирует Высокинского портал «Е1».

Отметим, что в законопроекте не разъяснено, будут ли штрафоваться люди, которые отошли больше чем на 100 м от своего дома. Непонятно, как будет учитываться, насколько у горожанина была важная причина для вылазки из жилища.

9:45

Нарушителей карантина будут штрафовать за передвижение на личном транспорте. «Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мера затронет только тех, кто находится на официальном карантине, — это больные коронавирусом на домашнем лечении, их близкие родственники, контактировавшие с заболевшими COVID-19 люди, а также те, кто вернулся из-за границы.

«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы», — добавил мэр (оперативный штаб Москвы).

9:43

Власти Колымы определились с суммой пособия тем, кто остался без работы

С учётом районного коэффициента пособие по безработице в Магаданской области составит 20 621 рубль в месяц. Выплачивать такую сумму будут три месяца.

9:43

В Адыгее семьям с детьми на фоне пандемии выделят единовременную выплату

Единовременную выплату получат в Адыгее малоимущие семьи с детьми в качестве социальной поддержки на фоне пандемии коронавируса нового типа. На эти цели из республиканского бюджета будет направлено почти 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

9:43

Добровольцы Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив Алтайского государственного технического университета присоединились к всероссийскому проекту #МЫВМЕСТЕ и в этот непростой период помогают пожилым жителям Алтайского края.

«У нас уже есть постоянные подопечные, это люди преклонного возраста, которым мы помогаем с доставкой продуктов и лекарств, — говорит руководитель Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУАрина Петрова. — Также волонтеры общаются с пенсионерами по телефону или созваниваются с ними по скайпу или ватсапу. Мы понимаем, что в условиях самоизоляции им очень тяжело находиться дома без общения. И если им просто хочется с кем-то поговорить, поделиться своими радостями, переживаниями, то наши ребята всегда на связи и готовы пообщаться. Например, наш волонтёр Ирина Беляева, студентка ИнБиоХим, помогает пожилой женщине Татьяне Александровне. Она регулярно приносит ей продукты и общается по скайпу». Цитата с сайта правительства.

9:40

Случаев заражения коронавирусом со стороны граждан КНР в Москве почти не было — Собянин.

9:39

Ещё 37 человек в Москве выздоровели от коронавируса, общее число выздоровевших достигло 350 — штаб.

9:39

На Сахалине женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение самоизоляции

На Сахалине женщину, нарушившую режим домашней самоизоляции, оштрафовали по решению суда на 20 тыс. рублей.

9:38

COVID-19: за нарушение режима в Оренбурге принудительно закрыта автомойка

В Оренбурге принудительно приостановлена работа автомойки, которая проигнорировала запрет на деятельность в период неблагополучной эпидобстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Оренбургской области.

Владелец автомойки продолжал работу, несмотря на указ губернатора об ограничениях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В службу судебных приставов поступило исполнительное производство о принудительном закрытии предприятия на две недели. Входные группы автомойки опечатаны.

9:38

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, в Алтайском крае были подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией — они выявлены среди контактных с ранее заболевшими. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 21 человек, все они являются жителями Барнаула.

Специалисты Роспотребнадзора уточняют круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

По данным на 9 апреля, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 8007 человек. На данный момент под медицинским наблюдением находится 1159 человек, снято с меднаблюдения 4378 человек. Цитата сайта правительства Алтайского края.

9:37

Один из пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону подключён к аппарату ИВЛ

В Ростове-на-Дону один из пациентов с коронавирусной инфекцией подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

9:35

Ивановский губернатор призвал готовиться к «жесткому сценарию» с пандемией

К развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции по жесткому сценарию призвал готовиться специалистов губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

9:34

Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения нового коронавируса. Так в Роспотребнадзоре прокомментировали обновлённые рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по применению масок в сообществах, медицинских организациях и дома, сообщает 10 апреля пресс-служба организации.

9:30

На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции. Документ размещён на официальном правовом портале региона.

Закон вступает в силу уже с 10 апреля 2020 года. Жителей и организации обязали штрафовать за несоблюдение норм, прописанных в указе губернатора об особом режиме в регионе.

Ранее депутаты призывали уточнить, за что конкретно стоит наказывать простых граждан. Однако пока в законе это не уточняется. Жителям грозят штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, организациям — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

9:30

В Карелии за сутки выписаны 63 пациента, проверявшихся на коронавирус

В Республике Карелия за сутки выписаны 63 пациента, которые были госпитализированы с признаками ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

9:29

В Брянске четверо больных COVID-19 попали в реанимацию

Четыре пациента с подтверждённым COVID-19 находятся в реанимации Брянской областной больницы. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.

9:27

80% жителей России стали реже выходить на улицу

Коронавирус вынудил 80% жителей России отказаться от прогулок на улице или сократить их. Доля таких граждан выросла вдвое всего за несколько дней, следует из результатов опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Так, 26 марта только 40% опрошенных отметили, что перестали выходить на улицу или гулять, либо стали делать это реже. Уже 70% выбрали такой вариант ответа 30 марта, и 80% — 2 апреля.

Сократили количество походов в магазин и аптеку в первые дни апреля 76% респондентов. Реже встречаются с пожилыми родственниками или знакомыми 69% респондентов, сообщает РБК.

9:24

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты с фейковой информацией о пропусках в московском регионе.

«На двух сайтах в сети «Интернет» размещена недостоверная общественно значимая информация об изготовлении индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по городу Москве и области», — сообщили в ведомстве

9:23

На нарушителей самоизоляции в Забайкалье за 10 дней составили уже больше тысячи протоколов — полиция.

9:23

Корейские врачи рассказали красноярским коллегам, как победить COVID-19

В минздраве Красноярского края состоялся дистанционный интерактивный семинар с Корейским медицинским центром по лечению коронавирусной инфекции.

9:21

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

«На 10.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 21 человек (в том числе 2 ребенка). Из общего числа заболевших 1 случай — завозной, 4 случая выявлены у больных внебольничной пневмонией, 2 случая — у заболевших ОРВИ, 14 случаев — по контакту с заболевшими. Все — жители г. Барнаула».

9:19

Минстрой РФ совместно с ОНФ разработали памятку для жителей многоквартирных домов в условиях нахождения на самоизоляции.

9:18

Самоизоляция: полиция задержала на улицах Якутии десятки взрослых и детей

Рейды полиции в районах Якутии и в самом Якутске, где установлена обязательная полная изоляция, выявляют праздногуляющих взрослых и детей.

9:18

За последние сутки, 9 апреля, в России подтверждено 1459 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 50 регионах.

Распределение по субъектам:

1. Москва — 857

2. Московская область — 199

3. Санкт-Петербург — 44

4. Брянская область — 40

5. Республика Коми — 31

6. Владимирская область — 24

7. Краснодарский край — 20

8. Ленинградская область — 18

9. Астраханская область — 16

10. Ивановская область — 13

11. Республика Дагестан — 13

12. Тульская область — 12

13. Курская область — 10

14. Архангельская область — 10

15. Республика Татарстан — 9

16. Пермский край — 9

17. Вологодская область — 8

18. Республика Калмыкия — 8

19. Кировская область — 8

20. Тверская область — 7

21. Новгородская область — 7

22. Республика Северная Осетия — 7

23. Нижегородская область — 7

24. Республика Башкортостан — 6

25. Орловская область — 5

26. Новосибирская область — 5

27. Приморский край — 5

28. Липецкая область — 4

29. Смоленская область — 4

30. Республика Мордовия — 4

31. Саратовская область — 4

32. Республика Бурятия — 4

33. Костромская область — 3

34. Калининградская область — 3

35. Ставропольский край — 3

36. Ростовская область — 3

37. Свердловская область — 3

38. Алтайский край — 3

39. Иркутская область — 3

40. Камчатский край — 3

41. Республика Крым — 3

42. Ярославская область — 2

43. Псковская область — 2

44. Чувашская Республика — 2

45. Ульяновская область — 2

46. Челябинская область — 2

47. Мурманская область — 1

48. Карачаево-Черкесская Республика — 1

49. Республика Марий Эл — 1

50. Тюменская область — 1