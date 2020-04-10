Париж, , 09:14 — REGNUM В первые дни апреля в столице Франции был побит температурный рекорд, передает BFM TV.

По данным метеорологической службы Франции, с начала апреля температура воздуха в столице превышала 20 °C, а в этот четверг, 9 апреля 2020 года столбик термометра прогрелся до 27,1°C. Это рекордная температура для первой декады апреля.

Напомним, что предыдущий температурный рекорд апреля в Париже был зафиксирован 9 апреля 2017 года (26,5°C). Планка в 28 °C была превышена 11 апреля 1939 года. Рекордная для Парижа высокая температура воздуха зафиксирована 18 апреля 1949 года (30,2°C).