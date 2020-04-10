Благовещенск, , 09:15 — REGNUM В соцсетях Приамурья распространены сведения о закрытии рудника одной из золотодобывающих компаний якобы в связи с выявлением нескольких человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Амурской области.

Читайте также: В Общественной палате РФ назвали признаки фейков о коронавирусе

Данные сведения не соответствуют действительности, в связи с чем следственным отделом по городу Зея следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки.

«В рамках проверки предстоит установить лицо, распространившее ложные сведения, с целью привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан влечет наказание в виде штрафа в размере от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате рассказали о типичных признаках фейков о коронавирусе.