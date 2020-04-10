Черкесск, , 09:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии установлены еще три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 9 апреля по итогам суток в оперативном штабе республики по предупреждению распространения коронавируса.

Таким образом, общее число больных COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило девять человек. Все они получают лечение согласно инструкциям Минздрава РФ, сообщили в оперштабе.

По данным замминистра здравоохранения КЧР Тамары Кипкеевой, один из заразившихся находятся в госпитале. Остальные переносят заболевание практически бессимптомно и находятся на домашней самоизоляции. За их состоянием здоровья ведется постоянный контроль.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии госпитализировали первого заболевшего COVID-19