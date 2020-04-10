Волгоград, , 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области. Всем организациям предписано соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти на работу могут предприятия, чья деятельность связана с: обращением с отходами и благоустройством территорий, лесным хозяйством и экологией, социальной сферой, строительством, архитектурой и градостроительством, обеспечением безопасности. В списке разрешённых также полиграфия, сельское хозяйство, промышленность, обрабатывающее производство, торговля, общественное питание, услуги, информационные технологии и связь, специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная).

Салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, досуговые центры и другие учреждения, указанные в постановлении администрации региона о введении режима повышенной готовности от 15 марта 2020 года № 179, пока останутся закрытыми.

Предприятия обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и выполнять весь комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса. Период самоизоляции в Волгоградской области продлён до 30 апреля.