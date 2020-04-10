Москва, , 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса. Так в Роспотребнадзоре прокомментировали обновлённые рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по применению масок в сообществах, медицинских организациях и дома, сообщает 10 апреля пресс-служба организации.

Коронавирус SARS-CoV-2 передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём или через контакт. Потому ношение маски «может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса», пояснили в Роспотребнадзоре.

В рекомендациях ВОЗ говорится, что риск заражения коронавирусом нового типа возможен в случае, если инфицированный человек с респираторными симптомами находится в пределах одного метра. При этом только ношения маски для защиты недостаточно, необходима в числе прочего гигиена рук.

«Медицинская маска не требуется для тех, кто не болен, так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей. Однако в некоторых странах маски можно носить в соответствии с местными культурными обычаями», — говорится в рекомендациях ВОЗ.

Маску необходимо носить людям с респираторными проявлениями болезни. Дома стоит надевать её тем, кто может быть инфицирован. Вместе с тем в ВОЗ подчеркнули, что тканевые, например, хлопковые или марлевые маски, не рекомендуются ни при каких обстоятельствах.

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