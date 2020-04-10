Ставрополь, , 09:13 — REGNUM Благотворительный фонд для оказания помощи нуждающимся в поддержке в период пандемии новой коронавирусной инфекции создали на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора края по итогам прошедшего 9 апреля совещания с членами правительства региона и руководством территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Глава региона в ходе обсуждения сообщил, что ряд крупных предприятий, работающих на территории Ставрополья, уже заявил о своей готовности направить средства на благотворительные цели. Губернатор также поручил обеспечить перевод на счет нового фонда средств некоммерческой организации «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края».

Планируется, что в рамках первой благотворительной акции продовольственными наборами будут обеспечены наиболее нуждающиеся в поддержке жители региона. Прежде всего речь идет о многодетных семьях, одиноких пожилых людях, малоимущих гражданах и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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