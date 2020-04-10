Хабаровск, , 09:05 — REGNUM В восьми районах Хабаровского края введён особый противопожарный режим в связи обострившейся пожароопасной обстановкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По данным краевого управления лесами, сейчас в регионе ежедневно возникает от 5 до 9 новых очагов пожара в лесу.

«Площадь пожаров нарастает. Сегодня это уже более 6 тыс. гектаров», — сообщили в управлении лесами края.

Любые огневые работы в лесах категорически запрещены, штрафы составляют от 4 тыс. рублей для физ. лиц, от 500 тыс. для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии более 300 поселений находятся на «линии огня». В регионе идёт подготовка к пожароопасному сезону.