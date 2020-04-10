Ташкент, , 08:57 — REGNUM Дорожные инспекторы заблокировали проезд через трубопровод в Каршинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Водитель автомобиля Spark, который проехал по двум трубопроводам в Каршинском районе, получил штраф в размере 2,23 млн сумов ($233). К трубопроводу приварили металлическую конструкцию, препятствующую проезду автомобилей.

Отметим, 8 апреля в социальных сетях появился видеоролик, на котором водитель автомобиля Spark медленно проезжает с одного берега реки на другой по металлическому трубопроводу. Высота труб над рекой составляет не менее пяти метров.

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