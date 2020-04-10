Анадырь, , 09:03 — REGNUM Власти Анадыря, волонтёры, предприниматели на Чукотке собрали продуктовые наборы для горожан, находящихся в группе риска по заболеванию коронавирусом.

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«Мы обратились к предпринимателям с просьбой поддержать маломобильных жителей города, пенсионеров в период пандемии. Они откликнулись и согласились помочь. Считаю, что в такие трудные времена, как сейчас, люди должны быть внимательнее друг к другу», — цитирует главу Анадыря Леонида Николаева ИА «Чукотка».

Всего было собрано 20 продуктовых наборов. В каждом наборе практически все местные продукты: кефир, сметана, творог, яйца, колбаса, чай, сахар, печенье и фрукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии волонтёры выдают продуктовые наборы от депутатов-единороссов.