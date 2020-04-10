Москва, , 08:57 — REGNUM Большой путеводитель по бесплатному дистанционному обучению для школьников создала онлайн-школа Skyeng. Об этом сообщила пресс-служба школы.

Путеводитель выпущен под брендом Skysmart — школьном направлении Skyeng. В него включены более 20 ресурсов, предоставляющих бесплатные услуги для школьников и их родителей, а также для учителей.

Среди предлагаемых школьникам программ присутствуют занятия для подготовки к ОГЭ или ЕГЭ, вебинары, лекции, образовательные квесты и прочие направления. Также компания создала новый канал в YouTube, где преподаватели в прямом эфире объясняют темы из школьной программы по разным предметам, а также учат ряду полезных навыков, таким как скорочтение, рукоделие, рисование и прочим.

Для родителей ресурсы предоставляют информацию о том, как помочь ребенку в период дистанционного обучения, как обеспечить психологическое благополучие в этот период, а также помогут с выбором различных книг для детей, начиная от 4-х лет.

Учителям ресурсы Skysmart также подскажут, как организовать обучение учеников в онлайн-формате, предложат вебинары по дистанционному обучению, различные курсы повышения квалификации и прочие полезные материалы. Также для учителей компания открыла горячую линию, по которой специалисты в круглосуточном режиме помогут разобраться с организацией процесса дистанционного обучения.