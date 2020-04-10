Новосибирск, , 08:55 — REGNUM В Новосибирской области на 11:00 (время местное) сегодня, 10 апреля, официально зарегистрированы ещё три пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.

Уточняется, что все новые пациенты — женщины. Одна из них вернулась из Таиланда, вторая из Москвы, третья никуда не выезжала и с пациентами не контактировала. Таким образом, число официально подтверждённых случаев COVID-19 достигло 21. Восемь из заболевших уже получили лечение и были выписаны из больницы.

В детскую больницу за сутки поступило трое детей с подозрением на COVID-19, которые приехали из Москвы и Калининграда. Всего в больнице сейчас находятся 13 детей. В инфекционной больнице Новосибирска госпитализированы 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 с официально подтверждённым диагнозом.