Владивосток, , 09:00 — REGNUM Почти 250 тысяч защитных костюмов и около 1,4 миллиона масок поставят в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как сообщила врио заместителя председателя правительства — министр здравоохранения края Анастасия Худченко, в настоящее время потребность в медицинских масках в больницах и поликлиниках Приморья удовлетворена.

«Мы получили очередную партию масок — это порядка 600 тысяч, поставка которых сейчас началась во все медицинские организации. Ещё готовится аукцион более чем на 800 тысяч масок. Сейчас имеется запас средств защиты на 1,5−2 месяца работы», — сказала министр регионального здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, авиазавод «Прогресс» в Приморье перешёл на выпуск защитных масок.