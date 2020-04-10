Сухум, , 08:48 — REGNUM Премьер-министр Абхазии, исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба подписал декрет, который вводит штрафы за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП), введенного в стране для защиты населения от коронавируса. Текст документа 9 апреля опубликовала пресс-служба главы республики.

Бганба внес ряд поправок в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях. Они будут действовать с момента опубликования до завершения режима ЧП.

Теперь за первое нарушение ограничительных мер предусмотрено предупреждение, а за повторное оштрафуют на 3000 рублей. Для тех, кто нарушит предписанный режим самоизоляции введен штраф в размере 5000 рублей, для лиц с подозрением на заболевание COVID-19 — 10 000 рублей, а для заболевших — 20 000 рублей.

Также введены штрафы за нарушение запрета массовых мероприятий. Для обычных граждан он составляет 5000 рублей, а для юридических лиц или должностных — 20 000 рублей.

Штрафовать будут в том числе за распространение через СМИ или интернет недостоверных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о защите от этих обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии выявлено два случая заражения коронавирусом. Ограничительные меры в республике стали вводить до обнаружения первого случая.

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