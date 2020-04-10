Тоджинский район, Тува, , 08:46 — REGNUM Власти не ожидали, что очагом коронавирусной инфекции в Туве станет Тоджинский район — самый труднодоступный в республике. По словам главы региона Шолбан Кара-оола, они готовились к тому, что первыми новый вирус заразит въездные районы, а также Кызыл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поэтому основные силы и средства были стянуты в столицу и к границам с Краснояским краем и Хакасией. Теперь, как отметил глава, необходимо перестраивать защитные порядки.

«Разумеется, санпосты в Акской долине, в Шивилиге и аэропорту Кызыла остаются и, более того, усиливаются. Но к ним добавили посты в Ырбане и Тоора-Хеме. Со вчерашнего дня выезд из Тоджи и въезд на ее территорию закрыт», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Через посты будут пропускать только команды эпидемиологов, а также тех, кто обеспечивает район продовольствием, медикаментами, а также ГСМ для дизельных электростанций.

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