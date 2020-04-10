Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM На сегодняшний день в Бурятии число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции превысило 60. Об этом 10 апреля сообщили в региональном правительстве.

«В Республике Бурятия на 10 апреля зарегистрирован 61 лабораторно подтверждённый в установленном порядке случай заболевания COVID-2019», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что из общего числа пациентов 12 человек уже успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер. 48 человек продолжают лечение в стационаре.

Кроме того, под наблюдением медиков находятся 2226 человек, у 13 пациентов есть подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял о 60 подтверждённых случаях коронавируса в республике. При этом, по его словам, из этих 60 человек девять уже полностью вылечены и отпущены домой. Ещё 2,2 тыс. контактных лиц определены и находятся под контролем медиков. Глава региона подчеркнул, что ситуация в целом стабильная, подконтрольная.