Москва, , 08:43 — REGNUM Москве предстоит серьёзное испытание из-за коронавируса, и к нему надо готовиться. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Единственное, что я скажу [о развитии заболеваемости коронавирсом], что нам предстоит серьёзное испытание, и к этому надо готовиться», — сказал Собянин.

По его словам, пик заболеваемости не наступил:

«Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин заявил, что российской столице нужно готовиться к серьезным испытаниям из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, по последней информации, диагноз «коронавирусная инфекция» был подтверждён за сутки у 857 москвичей.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин предупредил о серьезных испытаниях для москвичей из-за коронавируса