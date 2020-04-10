Кустанай, Казахстан, , 08:41 — REGNUM Компенсацию в размере 12,5 млн тенге ($28,9 тыс.) получили жители затопленного села Карамырза Карасуского района Кустанайской области Казахстана. Об этом 10 апреля заявил глава департамента по чрезвычайным ситуациям Талгат Какимов на брифинге.

По его словам, в настоящее время паводковая ситуация стабилизировалась — вода ушла из всех затопленных домов и с дворовых участков. Уровень воды в реке спал на 40 см, жильцы вернулись в свои дома.

Какимов уточнил, что владельцы подтопленных домов получат 50 месячных расчетных показателей (МРП), или 138 900 тенге ($321), а хозяева подтопленных дворовых построек — 25 МРП, или 69 458 тенге ($160).

Как сообщало ИА REGNUM, 6−8 апреля в северных районах Казахстана наблюдались сильные порывы ветра более 30 метров в секунду. В результате повреждения получили 395 административных и жилых зданий в трех регионах Казахстана.

Ураганный ветер также стал причиной паводка в селе Карамырза Карасуского района Кустанайской области.

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