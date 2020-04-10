Москва, , 08:41 — REGNUM Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться до лабораторного подтверждения, поскольку болезнь имеет характерную клиническую картину. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, заболевание развивается «подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина».

«Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторно, по клинической картине. Это нормальная практика для врачей», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 9 апреля, подтвержден 10 131 случай заболевания, из них 1459 — за последние сутки, 76 человек умерли, 698 выздоровели.

Жертвами коронавирусной инфекции в мире стали 95 718 человек. Число выздоровевших — 394 972 человека. Всего в мире подтверждено 1 601 018 случаев заражения коронавирусом.

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