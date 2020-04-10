Москва, , 08:39 — REGNUM Распускать детей на досрочные каникулы не нужно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала учитель русского языка и литературы Виолетта Алексеева (Москва).

«Я считаю, что нельзя устраивать никаких досрочных каникул. Дистанционное обучение идёт очень успешно. Моим детям, например, нравится так заниматься. А бездельничать лишних два месяца не хотелось бы», — подчеркнула Виолетта Алексеева.

Между тем далеко не во всех российских регионах родители довольны дистанционным обучением. В частности, недовольство выражают родители Якутии.

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Первыми в РФ о досрочном окончании учебного года объявили власти Хабаровска.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство просвещения России разрешило досрочно завершить учебный год для 1−8-х классов.

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