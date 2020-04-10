Ульяновск, 10 апреля 2020, 08:39 — REGNUM В Ульяновской области федеральной лабораторией подтверждено шесть случаев коронавируса, в том числе 9 апреля — у двоих студентов, которые вернулись из Турции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
По его словам, за последние сутки в Ульяновской области проведено 305 тестов, выявлено два новых случая.
Глава региона отметил, что студенты «получают лечение на дому», и их состояние оценивается как удовлетворительное. Таким образом, «в области сегодня подтверждено шесть случаев новой инфекции», подытожил губернатор, напоминая, что два человека выздоровели.
Сергей Морозов призвал жителей не расслабляться и не быть беспечным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Морозов отмечал, что в Ульяновской области положительный результат первично подтверждён у «порядка 60» человек, официально федеральной лабораторией подтверждён пока только у шести жителей.