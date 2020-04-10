Ульяновск, , 08:39 — REGNUM В Ульяновской области федеральной лабораторией подтверждено шесть случаев коронавируса, в том числе 9 апреля — у двоих студентов, которые вернулись из Турции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

По его словам, за последние сутки в Ульяновской области проведено 305 тестов, выявлено два новых случая.

«Это студенты, которые вернулись с отдыха в Турции. На десятый день им проведено тестирование в городе Ульяновске, результаты оказались положительными — федеральная лаборатория также подтвердила наличие коронавирусной инфекции. Ребята находились с момента приезда на карантине, поэтому контактных лиц нет», — сказал Сергей Морозов.

Глава региона отметил, что студенты «получают лечение на дому», и их состояние оценивается как удовлетворительное. Таким образом, «в области сегодня подтверждено шесть случаев новой инфекции», подытожил губернатор, напоминая, что два человека выздоровели.

Сергей Морозов призвал жителей не расслабляться и не быть беспечным.

«Не надо думать, что эта зараза рассосётся сама собой. Нет, конечно! Коронавирус очень коварен тем, что легко передаётся. Последние данные показывают, что пауза для того, чтобы мы все перестроились и подготовились к борьбе с инфекцией, заканчивается. Уже в пяти муниципальных образованиях предварительные тесты дали положительный результат на коронавирус. Опасность не где-то далеко, она рядом с нами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Морозов отмечал, что в Ульяновской области положительный результат первично подтверждён у «порядка 60» человек, официально федеральной лабораторией подтверждён пока только у шести жителей.