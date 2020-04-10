Самара, , 08:41 — REGNUM Проведение плановых госпитализаций возобновлено в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение принял областной губернатор Дмитрий Азаров.

Отмечается, что проведение плановых госпитализаций и медицинских обследований по направлению лечащего врача, кроме диспансеризации и профилактических осмотров возобновились в регионе с 9 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 марта в Самарской области были приостановлены проведения плановых госпитализаций из-за угрозы распространения коронавируса.

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