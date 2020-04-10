Кызыл, , 08:34 — REGNUM В Туве зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики, все заболевшие — жители села Ырбан в Тоджинском районе.

«Ввиду отсутствия клинических проявлений заболевания все они находятся под наблюдением врачей в изолированных домашних условиях», — добавили в ведомстве.

При этом больных осматривают врачи два раза в день. Напомним, для контроля ситуации в районе осталась бригада врачей во главе с главным инфекционистом минздрава Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, источником заражения предположительно стал турист из Красноярска, побывавший в Ырбане в конце марта. По возвращении домой у него выявили инфекцию, после чего начались проверки в селе. Заражёнными оказались восемь членов семьи, у которых он гостил.

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