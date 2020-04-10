Бужумбура, , 08:59 — REGNUM В Бурунди освободили 2261 человека, ранее помещенного на карантин в учреждениях по всей стране для проверки на наличие заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны.

Министр Тадди Ндикумана сообщил, что у освобожденных не было симптомов заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Не ясно, прошли ли они тестирования на коронавирус.

Он добавил, что 675 человек будут продолжать находиться на карантине.

На сегодняшний день в Бурунди подтвердили три случая заражения коронавирусом. Это второй по величине показатель в Восточной Африке после Южного Судана, власти которого сообщили о двух случаях заражения.

По словам министра, 34 человека, контактировавшие с тремя людьми, у которых был подтвержден коронавирус, оказались не заражены коронавирусом.

Как отмечают репортеры, правительство Бурунди не ограничивало въезд и выезд из страны, хотя прибывающие путешественники должны быть помещены на обязательный двухнедельный карантин.