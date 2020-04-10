Ставрополь, , 08:35 — REGNUM Число жителей Ставрополья, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, по состоянию на 08:30 10 апреля выросло до 52, сообщил у себя в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. За последние сутки диагноз подтвержден у 10 человек.

«Мы получили новую информацию о коронавирусе в нашем крае. Подтвержден диагноз для 10 человек, у которых было подозрение на заболевание. Таким образом, за все время в нашем крае зафиксировано уже 52 случая заражения коронавирусом», — написал губернатор.

По его словам, трое из этих 10 человек находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.

Владимиров отметил, что девять жителей Ставрополья, у которых был выявлен COVID-19, выздоровели. В целом факты заболевания были зафиксированы на 10 территориях края: городах Ставрополь, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, а также Благодарненском, Изобильненском и Минераловодском горокругах, Андроповском и Предгорном районах.

Как сообщало ИА REGNUM, одна пациентка с коронавирусом нового типа на Ставрополье скончалась. Основной причиной смерти женщины, по данным краевого минздрава, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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