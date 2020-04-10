Арсеньев, Приморский край, , 08:38 — REGNUM На Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» организовано изготовление защитных масок, которые массово потребуются предприятию с 13 апреля, когда на производство выйдут работники компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

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Швейный цех, который в обычное время шьёт чехлы для вертолётов, частично загружен изготовлением защитных масок для сотрудников предприятия. В течение недели было изготовлено более 8 тыс. штук.

Как рассказал председатель профсоюзной организации ААК «Прогресс» Андрей Никулин, таким образом компания решила выполнить свои обязательства по обеспечению средствами эпидемиологической защиты и выполнению требований охраны труда во время эпидемии.

«С закупкой специального хлопкового материала проблем не было, а лекала и варианты образцов изделия нашли в старых учебниках начальной военной подготовки», — сказал профсоюзный лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник завода «Прогресс» умер от коронавируса после своего возвращения из командировки в Египет.