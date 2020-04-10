Москва, , 08:27 — REGNUM Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для профилактики и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте также: ВОЗ выпустила новые рекомендации по профилактике COVID-19

ВОЗ рекомендует гражданам в районах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, носить медицинские маски не только в общественных местах, транспорте, на работе, но и дома.

Поясняется, что это необходимо, потому что коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и ношение маски поможет избежать заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ особо отмечает, что гигиена рук — одна из ключевых мер по повышению профилактики COVID-19.

Читайте также: Более 90% жителей РФ одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом