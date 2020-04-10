Амстердам, , 08:24 — REGNUM Как минимум двое предприятий в Нидерландах запускают производство медицинских масок. Предполагается, что они в ближайшие недели смогут выпустить 7 миллионов масок.

Потребность в масках среди медицинских работников составляет 4,5 миллионов масок в неделю. Поэтому за границей уже заказано 30 миллионов масок, но, как ожидается, в ближайшее время они ещё не будут поставлены в Нидерланды.

Кроме того, не все заграничные маски соответствуют нормам Европейского Союза.