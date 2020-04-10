Якутск, , 08:25 — REGNUM В Якутии волонтёры начали доставлять продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны.

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В набор входят крупы, макароны, чай, консервы и сладости. Их купили на деньги депутатов Госсобрания Якутии, членов фракции «Единая Россия».

«В связи с 75-летием Победы каждый ветеран Великой Отечественной войны закреплён за депутатом — членом политсовета партии. В течение года оказывается вся необходимая помощь и поддержка», — пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 Мая в Москве, в музее Победы на Поклонной горе, откроют трехмерную панораму, посвященную сражениям Великой Отечественной войны.