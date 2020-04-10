Нур-Султан, , 08:22 — REGNUM Расходы на пребывание китайских медиков, которые приехали в Казахстан помогать бороться с коронавирусом, возьмет на себя казахстанская сторона. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев в аэропорту Нур-Султана.

По его словам, медработник из Китая будут напрямую работать с сотрудниками медицинских учреждений. «Безусловно, это не туристическая поездка. Люди приехали сюда, чтобы работать, помогать», — сказал замминистра.

Ашикбаев также поблагодарил правительство КНР за гуманитарную помощь, оказанную Казахстану. Он добавил, что помогает не только центральное правительство, но регионы Китая и частные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Китайский лидер пообещал передать Казахстану гуманитарную помощь.

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