, 08:27 — REGNUM Намазы можно совершать дома. Об этом 10 апреля сообщил председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип Яруллин на встрече с губернатором области Дмитрием Азаровым, 9 апреля передает пресс-служба правительства региона.

По его словам, в связи с угрозой коронавируса во всех мечетях Самарской области с 20 марта приостановлены пятничные молитвы.

Талип Яруллин отметил, что намазы можно совершать и дома, и в этом нет никакого ущемления веры.

По словам духовного лидера мусульман, в истории ислама подобные ситуации уже происходили, когда существовала угроза распространения холеры или тифа.

Отмечается, что мечети в Самарской области не закрыты. В них приходят люди со своими вопросами и проблемами.