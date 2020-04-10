Амстердам, , 08:17 — REGNUM Около 80% всех школ в Нидерландах знают, где находятся все их ученики. Об этом стало известно в результате опроса директоров школ. 20% школ не имеют связи с некоторыми учениками. В среднем речь идёт о четырёх «потерянных» учениках.

В целом из поля зрения школ по всей стране пропало 5200 учеников. Отчасти речь идёт о детях из семей беженцев, которые иногда пропадают и в обычное время.

Дирекции школ в минувшие две недели в среднем один раз сообщали о случаях домашнего насилия или насилия над детьми. Для 75% школ это обычный показатель, а для 14% — это больше, чем в обычное время.

Читайте развитие сюжета: В Самаре сообщили, где можно молиться во время отмены коллективных намазов