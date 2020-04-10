Лондон, , 08:16 — REGNUM Заболевший коронавирусной пневмонией COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет вернуться на службу только спустя месяц, сообщает газета Times со ссылкой на свои источники.

При этом отмечается, что восстановление здоровья Джонсона, которого перевели из реанимационного отделения больницы в обычное, будет носить постепенный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что у Бориса Джонсона подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне заявили, что Борис Джонсон «c радостью общается» в реанимации